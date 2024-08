Estate 2024: lo spettacolo “Top 80” dei Mas Flow riempie Piazza del Popolo

Più di 4 mila presenze in una piazza scatenata, pronta a divertirsi con lo spettacolo “Top 80” dei Mas Flow.

Una produzione della Dm Show Service, con la straordinaria collaborazione di Isolani Spettacoli, l’evento ha visto protagonista il gruppo di animazione ormai conosciuto in tutt’Italia che ha regalato emozioni coinvolgenti per una serata in musica carica di emozioni.

E’ stato un frenetico ed esplosivo susseguirsi di coreografie, costumi, effetti speciali che hanno fatto da contorno alla performance degli otto ballerini capitanati dall’eclettico Lele Mari affiancato, come sempre, dall’ immancabile Igor dj e dalla bellissima e bravissima cantante Leksa.

Il loro tour continuerà anche nelle prossime settimane in tutta Italia con più di 120 date.

Ad assistere allo spettacolo e salire sul palco per i saluti di rito anche l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi, e la presidente della Pro loco settempedana, Paola Miliani.

A prestare servizio in piazza anche la Polizia locale insieme ai volontari del gruppo comunale di Protezione civile.