Giovani volontari in missione nelle Filippine con le suore Smac

Un gruppo di giovani della Diocesi, guidato da suor Cinzia Fiorini e composto da tre ragazzi dell”Azione cattolica – Marta Antognozzi di San Severino, Maria Lucia Sargolini e Lorenzo Lucarelli, entrambi di Sarnano – è partito domenica per le Filippine dove ha raggiunto, dopo un giorno intero di viaggio (22 ore di volo, comprese 5 ore di scalo a Doha), la Casa delle Sorelle missionarie dell’amore di Cristo a Davao. I quattro volontari rientreranno in Italia il prossimo 20 agosto, dallo scalo internazionale di Fiumicino, da cui pure sono partiti. Prima dell’inizio dell’esperienza è stato il cardinale Edoardo Menichelli ad affidare suor Cinzia e i tre ragazzi alla protezione della Madonna dei Lumi. Alla celebrazione erano presenti anche i genitori dei volontari e la comunità Smac che ha sede proprio nel santuario di San Severino e della quale fa parte suor Cinzia Fiorini.

Il cardinal Menichelli ha rimarcato per i quattro missionari le parole del Vangelo di domenica – “prendere, benedire, dare” – chiedendo loro di vivere l’esperienza in costante atteggiamento di ringraziamento, pronti a riportare nelle proprie comunità il senso profondo di quanto vissuto in quelle terre lontane. La loro “missione” sarà di sostegno alle sorelle dello Smac presenti a Davao e impegnate nell’aiuto a tantissimi bambini trascurati, abbandonati e orfani, che vivono nelle strade di quella città, popolata da oltre un milione e mezzo di abitanti per un’estensione di più di 2.400 chilometri quadrati (tra le più grandi del mondo). L’opera delle suore missione è rivolta a migliorare la qualità della vita di questi minorenni attraverso l’istruzione, ridandogli la loro dignità di esseri umani e offrendogli un tetto sotto il quale vivere sentendo amore e cura. I bambini ricevono anche una formazione spirituale e valoriale che possa rafforzare il loro sviluppo personale. Prima di partire per le Filippine il gruppo ha ricevuto una piccola raccolta fondi da parte dell’oratorio interparrocchiale Don Orione di San Severino, che ha voluto così contribuire alla missione donando anche medicinali e materiale scolastico. orelle Missionarie dell’Amore di Cristo

L’ordine Smac, fondato nel 1994 da suor Nanda Gianberardini, celebra così i suoi trent’anni di vita. Attualmente la Madre superiore è suor Daniela Buraschi e in Burundi è attiva un’altra importante missione a sostegno della popolazione locale, grazie alla presenza di giovani sorelle dell’Amore di Cristo.