Giorgio Cipolletta, figlio del nostro collaboratore Gabriele, ha preso parte come componente dello staff organizzativo alla German Open, tappa tedesca del “World Padel Tour” che si è disputata da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre.

Si è trattato della 20esima tappa del tour mondiale di questo sport emergente e in grande espansione, aderente alla FederTennis. L’evento si è svolto in Germania nella intrigante Dusseldorf, città attraversata e divisa in due dal maestoso fiume Reno.

Per Giorgio è stata un’esperienza molto interessante, stimolante e formativa, che si aggiunge alla partecipazione alla fase finale della Nations League di calcio a Milano, nell’ottobre 2021, e alla recente tappa europea di beach volley che si è tenuta questa estate nell’Isola sul Danubio, a Vienna.

Giorgio sta facendo esperienza e si sta specializzando in questo genere di manifestazioni sportive, le più diverse, soprattutto dal punto di vista organizzativo, gestionale e di marketing.

Dopo aver conseguito due anni fa la laurea triennale in Lingue all’università di Urbino, Cipolletta soggiorna attualmente a Vienna, dove sta completando uno stage con una ditta internazionale in attesa di iniziare l’Erasmus semestrale, sempre nella capitale austriaca. L’obiettivo è completare gli studi in una delle prossime sessioni di esami, con la conclusiva tesi di laurea quinquennale in Lingue, dopo aver già superato a Urbino tutti gli esami di questo affascinante percorso di studi.