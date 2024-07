Il “Sì” di Ilaria Claudi e Nicola Guardati alla Madonna dei Lumi

Davvero bellissimi gli sposi che ieri pomeriggio (domenica 28 luglio) hanno varcato la soglia del santuario della Madonna dei Lumi dopo aver pronunciato il loro “Sì” davanti al Signore promettendosi amore eterno. Lei è Ilaria Claudi, di San Severino; lui è Nicola Guardati, di Tolentino; entrambi trentenni, si sono innamorati ai tempi del liceo che frequentavano insieme a Tolentino.

Sono rimasti sempre uniti, uno a fianco dell’altra, come ieri quando si sono presentati raggiunti di fronte al cardinale Edoardo Menichelli che ha presieduto la celebrazione.

Nicola è un agronomo laureatosi all’Università Politecnica delle Marche ed è ora impegnato nell’azienda di famiglia, la Cerealmarche di Tolentino. Ilaria invece ha seguito le orme del papà Roberto – stimato dermatologo a San Severino – e, dopo aver conseguito la laurea in Medicina all’Università Cattolina di Roma, sta seguendo il corso di specializzazione in Allergologia e immunologia ad Ancona.

Ad attenderli, sul sagrato del santuario, c’erano tanti amici e parenti. Con loro i novelli sposi hanno poi festeggiato il matrimonio a Rocca d’Ajello: una festa molto partecipata, in un ambiente suggestivo, con tante sorprese per la coppia, oltre agli irrinunciabili scherzi. Nel corso della serata sono giunti a Ilaria e Nicola anche dei videomessaggi augurali da parte di alcuni noti personaggi del mondo dello sport e del cinema come l’attore Cesare Bocci e l’ex calciatore dell’Inter, Fabio Galante.

