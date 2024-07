“Burraco sotto le stelle” a Serralta: i vincitori della seconda edizione

Renato Raimondi e Palma Palazzesi nel girone A; Lucilla Secondari e Carlo Savi nel girone B; Sara Cannillo e Giuliana Giachetta nel girone C. Sono loro i vincitori della seconda edizione del torneo “Burraco sotto le stelle” organizzata a Serralta dal Comitato dell’attivissima frazione di San Severino. All’iniziativa, svoltasi nella piazzetta del Castello in un clima ideale, sia come temperatura, sia a livello di entusiasmo, hanno preso parte moltissime coppie di specialisti.



Alla fine le premiazioni da parte del giudice camerte Giulio Mosciatti e di Sara Cannillo, che ha curato l’evento.

Il torneo di burraco, in ordine di tempo, è stato l’ultimo dei tanti appuntamenti che hanno caratterizzato il mese di luglio a Serralta: dal raduno degli Scorpions alla festa country, fino alla celebrazione di Sant’Apollinare nella chiesetta al monte.