L’ Anello della Vita propone “Una giornata dipinta di solidarietà”

“Una giornata dipinta di solidarietà” è il titolo dell’extempore di pittura che la fondazione L’Anello della Vita, che cura il sostegno del paziente e dei suoi familiari in Hospice e a domicilio per le cure palliative e la terapia del dolore, ha organizzato per domenica 14 luglio con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco settempedana.

All’iniziativa sono invitati a partecipare tutti i creativi che siano adulti, ragazzi o bambini. La mostra si terrà, dalle ore 10 alle ore 20, all’interno del giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti”. Alle ore 18 è prevista una lotteria di beneficenza. In premio opere di artisti settempedani. Nel corso dell’appuntamento verrà ospitato anche un mercatino di terrarium che porterà “Un pezzo di universo racchiuso in un barattolo”. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3501614808.