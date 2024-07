Associazione Carabinieri: confermati Bianchi presidente e Losurdo vicepresidente

Tempo di elezioni anche per i Carabinieri in congedo settempedani. Come molte altre realtà del terzo settore, anche la locale sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri, al termine del quinquennio previsto dallo statuto, ha rinnovato i propri vertici riconfermando alla guida il presidente maresciallo maggiore Decio Bianchi, così come il vicepresidente: il luogotenente carica speciale Francesco Losurdo.

Qualche normale avvicendamento tra i membri del Consiglio, formato da nove soci tra il personale che ha svolto servizio nell’Arma dei Carabinieri.

La sezione di San Severino conta 120 soci tra effettivi, familiari e simpatizzanti. Circa 40 di loro fanno costantemente volontariato attraverso il gruppo settempedano dell’Anc. Li vediamo, da più di 10 anni, in servizio al mattino alle scuole, durante le manifestazioni cittadine ma i Carabinieri in congedo sono anche spesso chiamati dal coordinamento regionale al di fuori del Comune.

Il “Gruppo di fatto” ha come presidente il luogotenente Silvano Rapari e come vice presidente il brigadiere Romualdo Agrifoglio nonché come referente il carabiniere ausiliario Francesco Cicconi.

La sezione di San Severino è tra le più numerose a livello provinciale, sia come soci che come componenti il “Gruppo di fatto”, formato per lo più da Carabinieri in congedo. Lustro del gruppo è anche l’appartenenza del comandante in congedo, luogotenente carica speciale Francesco Losurdo, dal comandante in congedo dei Carabinieri Forestali, luogotenente carica speciale Maurizio Simoncini, e dal comandante in congedo della Polizia locale, capitano Sinobaldo Capaldi. Si tratta di persone che hanno indossato per tutta la vita una divisa facendo servizio proprio nel territorio settempedano, e che, una volta in congedo, hanno voluto indossare quella del volontariato dell’Anc.

A coordinare l’attività dei soci volontari è il carabiniere ausiliario Francesco Cicconi che, così come il presidente Decio Bianchi, è presente fin dalla nascita della sezione settempedana.

Il primo a volersi congratulare con tutto il Consiglio di sezione, poco dopo l’avvenuta proclamazione, è stato il comandante della Stazione Carabinieri di San Severino, il luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli, fiero dell’Anc settempedana, sia per le attività di rappresentanza alle cerimonie ufficiali con il portabandiera ufficiale, il corazziere appuntato speciale Mario Bianchini, sia per le attività di volontariato del “Gruppo di fatto”, svolte in alcuni casi proprio a supporto del personale in servizio.

Anche il sindaco Rosa Piermattei, con l’intera Amministrazione, e in particolare con l’assessore alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, hanno manifestato i loro auguri al riconfermato presidente Bianchi in segno di apprezzamento e vicinanza verso l’Arma in congedo.

Pure il comandante della Polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, ha voluto ringraziare il presidente Bianchi per il grande supporto alla Polizia Locale da parte dell’Anc.

Del nuovo Consiglio di sezione fanno parte: il bragadiere Romualdo Agrifoglio, il maresciallo maggiore Decio Bianchi in qualità di presidente, l’appuntato speciale Mario Bianchini, i carabinieri ausiliari Francesco Cicconi e Luigi Gianfelici, il vice brigadiere Franco Iencinella, il luogotenente carica speciale Francesco Losurdo in qualità di vice presidente, il maresciallo Ireneo Matelicani, il carabiniere ausiliario Adorino Mosconi.

Le cariche del “Gruppo di fatto” sono le seguenti: luogotenente Silvano Rapari presidente, brigadiere Romualdo Agrifoglio vice presidente, carabiniere ausiliario Francesco Cicconi coordinatore.