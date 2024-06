Al santuario della Madonna dei Lumi una messa in suffragio di Livio Angeloni

Oggi, giovedì 20 giugno, alle ore 18.30, nel santuario della Madonna dei Lumi viene celebrata una messa in suffragio di Livio Angeloni, spentosi una settimana fa all’età di 79 anni. Lascia la moglie Dorizia, i figli Alessio e Arianna con le loro famiglie e la sorella Anna Rita.

Livio Angeloni a San Severino era molto conosciuto, non solo per la sua attività legata all’edilizia. Lui amava scrivere, era all’antica: niente computer, né smartphone. Solo la vecchia macchina da scrivere per buttar giù riflessioni sulla politica e sul nostro territorio. Le sue “lettere aperte” le abbiamo viste pubblicate soprattutto sul Carlino e sull’Appennino camerte, i due giornali cartacei con cui Livio aveva ormai instaurato un bel rapporto di collaborazione.

Lo scorso anno aveva pubblicato anche (per familiari e amici) un libro dal titolo “Essere protagonisti” in cui aveva ripercorso la storia del padre Giustino Angeloni, “pioniere dell’edilizia”, e della famiglia Angeloni, originaria della frazione di Portolo.