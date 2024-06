A luglio due Centri estivi con Uisp: uno a Cesolo, un altro al mare

Con la bella stagione arrivano le vacanze e ritornano anche i Centri estivi organizzati da Uisp Sport per Tutti con la collaborazione del Comune.

Dal 1° al 26 luglio la scuola dell’Infanzia di Cesolo ospita un Centro destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Questo il programma delle giornate: arrivo in struttura tra le 7.45 e le 8.30, poi attività ludiche e ricreative oltre che motorie fino alle 12.30. Pausa pranzo di un’ora e si ritorna a giocare fino alle ore 16. Ci saranno anche giornate a tema dedicate a diverse attività: Olimpiadi, giochi di una volta, caccia al tesoro, festa in maschera.

Per 2 settimane a tempo pieno la quota di iscrizione è pari a 120 euro; per 4 settimane si spendono 210 euro; per metà tempo 100 euro per 2 settimane, 180 per 4 settimane. Info al numero di telefono 3473629148.

Per i bambini dai 6 ai 14 anni d’età, invece, la proposta di Comune e Uisp è per il Centro estivo mare che si svolgerà dal 1° al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, con moduli bisettimanali. Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman presso uno stabilimento balneare di Civitanova e saranno divisi in gruppi in base all’età e coinvolti in attività sportive, ludiche e di animazione. Quota di partecipazione per 4 settimane di 140 euro, per 2 settimane dal 1° al 12 luglio 80 euro e per le altre 2 settimane di luglio 80 euro.

Per il trasporto quote per 2 settimane al costo di 18 euro, per 4 settimane complete al costo di 36 euro. Il giovedì acquaparco per tutti.

Questo il programma completo: ore 7.30 partenza con il pullman dal piazzale Luzio, dalle ore 8.30 alle 10 attività ludiche, animazione, giochi in spiaggia e attività sportive: calcio, beachvolley, balli Acquagym. Poi bagno e giochi in acqua. Alle 13 il rientro a San Severino.

Iscrizioni entro il 15 giugno: telefono 3473629148.