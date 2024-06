Festa dell’Arma: encomio al comandante Lucarelli e al carabiniere Scolozzi

Il comandante della stazione dei Carabinieri, luogotenente Massimiliano Lucarelli, e il carabiniere scelto Davide Scolozzi, sono stati premiati in occasione del 210° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrato a livello provinciale a Macerata.

Nel corso della cerimonia ai due rappresentanti delle forze dell’ordine è stato consegnato un encomio per aver partecipato a un’indagine su una rapina a mano armata terminata con l’arresto dei responsabili e il recupero di parte della refurtiva. Il fatto era avvenuto a Tolentino il 23 e 24 luglio 2022. I due individui, con i volti travisati da un casco da motociclista e una parrucca da clown, si erano presentati alle casse dell’Autogrill lungo la superstrada 77 Val di Chienti e si erano fatti consegnare denaro in contante, gratta e vinci e sigarette per un valore complessivo di circa 7 mila euro. In meno di 24 ore i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidati dal maggiore Giulia Maggi, avevano assicurato la coppia di malviventi alla giustizia.

Insieme al luogotenente Lucarelli e al carabiniere scelto Scolozzi per la medesima indagine l’Arma ha premiato anche il tenente Federico Pellegrini, il luogotenente Giammario Aringoli, il maresciallo capo Rocco Maria Bratta, il brigadiere Giuseppe Silvestri e l’appuntato Scelto Stefano Salvatori, ora in congedo.

Alla manifestazione di Macerata è intervenuto anche il sindaco Rosa Piermattei che, a nome dell’intera comunità settempedana, si è congratulata con il luogotenente Lucarelli e il carabiniere scelto Scolozzi per il riconoscimento ottenuto e per il loro costante impegno a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini.