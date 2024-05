Giorno di festa per i neosposi Piero Pierigè e Keddi Confaloni

Sabato 25 maggio Piero Pierigè ha accompagnato all’altare Keddi Confaloni che è così diventata sua moglie.

Giorno speciale per la coppia di neo sposi che hanno deciso di unirsi in matrimonio dopo tredici anni insieme (si sono conosciuti grazie ad una amica comune) e per farlo hanno scelto la splendida location di Villa Lariano a Marina Palmense dove si sono detti “sì” al termine di una cerimonia toccante (non sono mancati momenti di emozione specie da parte dello sposo).

Cerimonia che è stata “particolare” visto che come officiante c’era Marco Crescenzi, amico di infanzia di Piero e attuale presidente della Settempeda, società di cui è dirigente lo stesso Piero.

La coppia di sposi ha poi ospitato familiari, parenti e amici nella stessa villa per la cena e per una serata all’insegna della musica e del divertimento.

Keddi e Piero sono stati entusiasti per la partecipazione e vogliono ringraziare davvero tutti coloro che sono stati presenti.