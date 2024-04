Cordoglio per la morte di Sabrina Cruciani, direttrice della filiale di Banca Macerata

i tuoi colleghi di Banca Macerata vogliono farti un saluto carico di onore e di amore; un saluto degno della meravigliosa persona che sei stata nella vita e nel lavoro. Una grande donna, solare, dalla dolcezza infinita, di estrema umiltà e sempre rispettosa, gentile e allo stesso tempo forte, coraggiosa e piena di voglia di vivere. Nonostante le infinite avversità non ti sei mai lamentata, anzi sei sempre stata pronta a trovar un modo per fare e per risolvere. Tutti ti hanno immensamente apprezzata, se non addirittura adorata. Hai dato valore ad ogni momento della tua esistenza, sei stata una impavida combattente fino all’ultimo giorno, quando questa terribile malattia ti ha sopraffatta e ti ha tolto ogni arma di difesa… ma mai, MAI, ti ha privata del tuo contagioso sorriso.

Grazie per quello che sei stata, grazie per i ricordi che ci lasci di te.

Ciao Anima bella.

Un vuoto incolmabile rimarrà nei nostri cuori.