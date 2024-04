Serralta, sesto successo di fila: è un altro passo verso i playoff

Il sesto successo di fila vale un altro passo verso i playoff per un Serralta che conquista il bottino pieno andando a violare con il minimo scarto il campo della Carima. Decide l’ennesimo gol in stagione di capitan Riccardo Lambertucci (sono 8 in totale che lo fanno diventare il capocannoniere dei suoi) che pone il sigillo al match con un guizzo in mischia che certifica la marcia in vetta dei gialloblù che blindano, per il momento, il secondo posto divenuto ormai l’obiettivo primario in questo finale di torneo. Un Serralta ottimo nel primo tempo in cui gestisce partita e possesso senza però riuscire a dare il colpo di grazia ai maceratesi (un paio di enormi occasioni non sfruttate) e questo ha creato un po’ di patemi nella ripresa dove i locali ci hanno provato senza però scalfire l’attenta retroguardia settempedana, anche se i gialloblù devono ringraziare l’errore avversario dal dischetto, episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match che, invece, è rimasto nelle mani del Serralta che l’ha condotto in porto prendendosi altri tre punti importanti. Dopo il turno di riposo da osservare nella prossima giornata, ci sarà il rush finale di cinque partite per stabilire quale sarà la posizione playoff dei gialloblù.

La cronaca

Trasferta nel capoluogo per il Serralta che va a fare visita all’ostica Carima. L’avvio fa registrare il buon approccio dei gialloblù che da subito prendono in mano la gara. Possesso palla, manovra fluida e diverse occasioni. La Carima, invece, soffre e appare poco organizzata. Al 6’ è Cappellacci a mancare il bersaglio, imitato poco dopo da Vissani. Al minuto 11 Rapaccioni calcia dal limite sopra la traversa. Al 15’ Vissani chiama alla parata il portiere di casa, mentre al 17’ arriva la prima replica dei maceratesi graie a Konate che tenta lo scatto ma viene fermato tempestivamente da palazzetti che esce con i tempi giusti. Al 29’ clamorosa chance per il Serralta: angolo e palla che arriva nella zona di Angeloni che non riesce a dare, nei pressi della linea, il tocco decisivo al pallone. I tentativi in serie dei settempedani trovano il giusto premio al 33’. Azione di Valenti che mette in area un invitante pallone sul quale si avventa Lambertucci che spinge in rete. La frazione si chiude con un altro tentativo di Angeloni che pure questa volta, da ottima posizione, non trova il modo di battere Tunc. Il secondo tempo mostra una Carima diversa, più decisa e convinta tanto che al 2’ giunge l’episodio che può cambiare le carte in tavola: uscita di Palazzetti su Konate, l’attaccante viene toccato dal portiere gialloblù e finisce giù con l’arbitro che assegna il rigore. Sul dischetto va Orioli che però pecca di precisione e spara sopra la traversa. Locali che non demordono e continuano ad attaccare. La difesa ospite soffre un po’, ma è il Serralta a d avere un’altra clamorosa chance per raddoppiare. Sugli sviluppi di un corner Valenti manca il tocco decisivo da pochi passi. A questo punto i gialloblù ritrovano fiducia e gioco tanto da creare azioni importanti: Vissani in girata sfiora il montante; Cappellacci calcia debolmente e centralmente con Tunc che ribatte. Al 20’ ci prova Sparvoli con un tiro cross che per poco non inganna il portiere avversario. Al 31’ guizzo della Carima con una punizione che chiama alla parata in tuffo Palazzetti che con bravura mette in angolo. Il finale è concitato, ma il Serralta tiene bene e non corre rischi portando così a casa una vittoria pesante in ottica playoff.

Formazioni

CARIMA MACERATA: Tunc, Ngom, Perticarari, Seresi, Farotti, Rapacchiani, Konate, Bonfigli, Sow, Stefoni, Poloni. A disp. Zamponi, Lattanzi, Cebotari, Orioli, Matano, Sgalla, Angiolani, Pierucci, Ottaviani. All. Conicella

SERRALTA: Palazzetti, Crescenzi, Rapaccioni (72’ Cruciani), Lambertucci, Angeloni, Sparvoli, Cappellacci, Lacchè (80’ Rocci), Vissani (69’ Sfrappini), Valenti, Moretti. A disp. Spadoni, Magarelli, Magnapane, Cambriani, Pelagalli, Elisei. All. Masciani

Roberto Pellegrino