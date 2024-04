Polisportiva Serralta: obiettivo chiudere in gloria la stagione di calcio e calcetto

Arriva un periodo importante per la Polisportiva Serralta che vede le squadre di calcio e calcio a cinque protagoniste nei rispettivi campionati e alla ricerca di risultati di prestigio.

Finita la sosta si torna in campo per le ultime giornate, quelle decisive per cercare di raggiungere gli obiettivi.

Il Serralta calcio a cinque è in testa alla classifica (girone C di Serie D) e vede a portata di mano il salto di categoria. Da gestire ci sono sei lunghezze sulla inseguitrice più vicina e il turno di questo fine settimana potrebbe già essere decisivo: gialloblù impegnati in casa contro il Frasassi (questa sera ore 22 al Palas Ciarapica) in una gara fondamentale per entrambe le formazioni con i locali alla ricerca di tre punti che potrebbero essere quelli definitivi per la vittoria finale, mentre gli ospiti si giocano le ultime chance di playoff. In caso di successo i ragazzi di Gentilucci dovranno attendere il giorno dopo per capire se potranno festeggiare da casa il traguardo campionato oppure se far slittare tutto di sette giorni.

In programma c’è, infatti, il derby di Castelraimondo che mette di fronte seconda e terza della graduatoria e quindi in caso di ko del Castelraimondo C5 il vantaggio dei settempedani sarebbe incolmabile con due sole partite da disputare. Ci si aspetta un folto pubblico al palasport cittadino per dare il giusto sostegno alla squadra che insegue la grande impresa.

Obiettivo prestigioso anche quello cui punta la squadra di calcio nel girone E di Terza Categoria.

Il rush finale di sette partite, una sorta di mini torneo, vede il Serralta a caccia dei play off: un traguardo che in verità appare ormai al sicuro, ma l’intento è quello di ottenere la miglior posizione possibile nella griglia post stagione dove sarebbe fondamentale il secondo posto attuale per poter avere indubbi vantaggi negli spareggi promozione(fattore campo e due risultati su tre).

Per Masciani e i suoi ragazzi, quindi, resta da compiere l’ultimo sforzo in un campionato finora giocato al meglio e ricco di soddisfazioni, anche se bisognerà stringere i denti in questo percorso conclusivo per via di un calendario tosto che metterà a dura prova i gialloblù che però sembrano pronti e in grado di far bene. Il primo impegno sarà quello di questa sera(ore 21.00) in quel di Macerata sul campo della Carima, match da portare a casa per proseguire la marcia positiva e consolidare la posizione in classifica. In seguito, dopo la giornata di riposo come da calendario, volatona finale con le gare contro San Ginesio, Nicolò Ceselli, Robur e Stese.

r.p.