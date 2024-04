Settempeda pronta per il big match in casa della Vigor (sabato, ore 16)

Terminata la sosta il campionato di Prima Categoria riprende per affrontare il rush finale. Le cinque giornate che mancano al termine saranno quelle decisive per le sorti del torneo e da queste partite arriveranno i verdetti definitivi. Protagonista assoluta sarà la Settempeda che da capolista solitaria del girone C si appresta alla volata che porterà al salto di categoria in Promozione. I biancorossi avranno da gestire un bel margine sulla seconda, otto lunghezze, e sembrano sulla strada giusta per centrare il grande obiettivo. Prima di cantar vittoria, però, bisogna sostenere lo sforzo finale e ogni impegno richiederà attenzione e concentrazione.

Primo ostacolo da superare per la Settempeda sarà quello, almeno stando alla classifica, il più arduo ovvero lo scontro diretto in casa della Vigor Montecosaro. Appuntamento per questo sabato (6 aprile) per una sfida attesissima e che potrà dire molto circa l’esito del campionato. Attenzione all’orario: si giocherà alle ore 16.

In città c’è fermento, cresce l’attesa per il big match. A tal proposito è previsto un esodo importante di appassionati, simpatizzanti e tifosi biancorossi verso Montecosaro per riempire lo stadio e dare supporto alla squadra in questo snodo cruciale della stagione. Chi attende il match con un particolare entusiasmo è il tifo organizzato con i Boys che si sono adoperati per organizzare la trasferta nei minimi dettagli. E’ previsto infatti il viaggio in pullman verso Montecosaro per arrivare ancor più compatti allo stadio dove non mancherà il solito calore e l’incessante sostegno ai protagonisti in campo.