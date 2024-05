Feronia gremito per il concerto di fine anno della sezione musicale del “Tacchi Venturi”

«Intervengo sempre con grande piacere alle performances di fine anno scolastico dei ragazzi della sezione musicale del Comprensivo Tacchi Venturi”, ha detto al termine del concerto “O…maggio in musica” al Feronia il vicesindaco ed ex dirigente della scuola settempedana, Vanna Bianconi.

Sezione diretta magistralmente dallo storico M° Vincenzo Correnti e dai suoi valenti colleghi di strumento che rappresentano un’eccellenza dell’istituto retto – da quest’anno – dalla Dirigente Catia Scattolini.

“Davvero bravi, ragazzi!”, ha poi concluso la Bianconi, complimentandosi con i giovani musicisti.

La Preside Scattolini ha subito rilanciato con una proposta che ha riscosso il favore del pubblico: «Sarebbe bello bissare l’evento nella splendida cornice del teatro cittadino con il Concerto di Natale, magari con il supporto (sponsor, ndr) di qualche appassionato concittadino».

All’evento musicale, un “must” per l’istituto Venturi nella parte finale dell’anno scolastico, ha preso parte anche padre Luciano Genga, nuovo parroco della chiesa di San Domenico e “custode” del santuario di San Pacifico, che ha sottolineato come «anche san Paolo ricordava l’importanza dell’aggregazione. A San Severino ho trovato davvero tanti ragazzi volenterosi e dotati. Meritano questo proscenio anche in altre occasioni».

“O…maggio in musica” è iniziato con quattro brani suonati dai rampanti ragazzi della 1^B al loro debutto davanti ad una folta platea di genitori, insegnanti ed autorità, a cui ha fatto seguito l’Inno alla gioia, divenuto inno ufficiale dell’UE, con il supporto della 2^ B. Seconda parte del concerto con diversi brani famosi (Yesterday, Tequila, La Vita è bella…) eseguiti dalla 2^ e 3^ B con il supporto degli insegnanti di strumento Vincenzo Correnti, Joseph Clementi, Marilena Zaganelli, diretti da Cesare Sampaolesi e con la partecipazione straordinaria dell’ispirato docente di musica del mattino Maurizio Moscatelli al sax.

Doveroso intermezzo con il presidente del Rotary Club di Tolentino, Giorgio Zaganelli, che ha sancito ufficialmente le consistenti donazioni in favore del Tacchi Venturi per migliorare la ventilazione di alcune aule e per la brillante partecipazione ad interessanti progetti ed il ricavato del torneo di burraco in favore della Casa di riposo Lazzarelli, rappresentata in sala dal vice presidente Cesare Cruciani.

Al termine, i ringraziamenti ad organizzatori, collaboratori, tutti gli insegnanti ed i benefattori, fra cui l’ex consigliere regionale Fabrizio Grandinetti per le rinnovate borse di studio in memoria della consorte, maestra Cristina Giacanella, e il saluto a distanza ai funzionari del Provveditorato ed al precedente dirigente ed attuale dell’Itts Divini, Sandro Luciani, quest’ultimo in viaggio di lavoro, con la consapevolezza che la sezione musicale dell’Ic Tacchi Venturi ha ancora una volta colto nel centro.

Infine, terzo bis con astanti tutti in piedi per l’Inno di Mameli che ha concluso degnamente la serata.

Luca Muscolini