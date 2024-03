“L’Anpi ha espresso fin da subito, nelle sedi opportune, la sua contrarietà sia nel metodo che nel merito all’iniziativa promossa da Comune e Associazione combattenti e reduci per il giorno 25 marzo e per questo non parteciperà al picchetto”.

Lo scrive l’Anpi di San Severino, presieduto dalla professoressa Donella Bellabarba, prendendo così posizione sulla vicenda che in questi giorni infiamma il dibattito cittadino.