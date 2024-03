Domenica mattina a Cesolo si ricordano le vittime del Covid

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, l’associazione Pro Cesolo ha organizzato per domenica 17 marzo una solenne messa, alle ore 11, nella chiesa di Santa Margherita.

A Cesolo infatti è stata posta un’epigrafe in memoria delle persone che purtroppo anche a San Severino persero la vita a causa del Covid.

Una di loro, che da poco tempo si era trasferita in una Casa per sacerdoti orionini a Bergamo, una delle città più colpite dalla prima ondata dell’emergenza, fu don Gilfredo Buglioni, il quale ieri – giovedì 14 marzo – avrebbe compiuto 100 anni.

Sempre per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, lunedì 18 marzo sugli uffici pubblici verranno esposte le bandiera a mezz’asta.