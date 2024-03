Nuoto, campionati italiani assoluti: a Riccione in vasca anche Giacomo Cantarini

È tutto pronto allo Stadio del nuoto di Riccione per gli Assoluti primaverili UnipolSai, in programma dal 5 al 9 marzo. Al via 732 atleti in rappresentanza di 180 società, per 1623 presenze gara e 78 staffette. Rai Sport +Hd trasmetterà in diretta le finali dalle 17.25. Cinque le società delle Marche presenti a Riccione con i loro atleti. I nuotatori marchigiani tesserati in regione e presenti a Riccione sono 12 (in tutto 19 compresi quelli tesserati fuori dalle Marche). Eccoli, suddivisi per società:

Team Marche con Alessandro Ragaini (2006, tesserato Team Marche/Carabinieri) 100 sl, 200 sl, 400 sl, Linda Belfiori (2004) 200 do, Nicholas D’Onghia (2005) 200 ra, e Alessio Fiorani (2001) 400 mx. All. Andrea Cavalletti e Marco Mancini.

Pool Nuoto Sambenedettese con Elisa Pignotti (2006) 50 sl, 100 sl, 200 sl, 400 sl, 800 sl, 50 do, Pignotti Lorenzo (2002) 50 sl, 100 sl, 50 fa, 100 fa, ed Emanuele Costanza (2006) 50 fa, 100 fa e 200 fa. All. Andrea Benedetti (ma Emanuele Costanza si allena a Loreto con Giovanni Collini).

Nandi Ars Loreto con Matteo Busilacchi (2008) 400 sl e 200 do, e Giada Del Medico (2006) 50 do, 100 do e 200 do. All. Giovanni Collini, che allena anche Lucia Principi (2007, tesserata Aniene) 50 ra, 100 ra e 200 ra, e Filippo Mazzieri (2006, tesserato Aniene) 100 sl, 200 sl, 100 do e 200 do.

Vis Sauro Nuoto Team con Martina Rombaldoni (2002) 50 sl, 100 sl e 200 sl, e Alice Mizzau (1993) 100 sl e 200 sl. La squadra la allena Marco Forni ma Martina e Alice si allenano a San Marino con Luca Corsetti.

Blugallery Team con Giacomo Cantarini (2007) 50 farfalla. Allenatore Michele Bastari.

Più altri nuotatori tesserati fuori regione:

Veronica Santoni (1998, tesserata Aniene) 400 sl, 800 sl e 1500 sl.

Elena Capretta (2002, tesserata Aniene) 50 sl, 100 sl, 50 fa e 100 fa.

Stefano Di Cola (1994, tesserato Aniene/Fiamme Gialle) 100 sl e 200 sl.

Edoardo Giorgetti (1989, tesserato Fiamme Oro) 100 ra e 200 ra.

Filippo Pavoni (2002, tesserato Aniene) 50 fa.