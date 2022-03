Calcetto: Serralta vince pure sul difficile campo di Avenale

Bel colpo del Serralta che va a vincere sul difficile campo dell’Avenale ripetendo il 3-1 con cui era riuscito ad imporsi anche nel turno precedente in quel di Treia. Secondo successo consecutivo dei gialloblù importante per morale, convinzione e classifica, distanze sensibilmente accorciate sulle squadre che stanno davanti(solo un punto di differenza) e piena fiducia per i prossimi impegni con il primo che sarà immediato, dato che i settempedani saranno di scena in serata a Sambucheto per il recupero della diciassettesima giornata. Partita combattuta che ha visto il Serralta reagire alla grande nella ripresa, all’intervallo 1-0 per i cingolani, durante la quale sono giunti i tre gol(Bonci, doppietta, e Nardi) che hanno ribaltato il punteggio e decretato il risultato finale.

Cronaca

Il Serralta va sul campo della quinta della classe, l’Avenale, per una trasferta insidiosa e temuta. L’avvio mostra equilibrio e per romperlo serve un’azione personale di Marrocchi (16’) che parte da sinistra, si accentra, supera Vignati in uscita e deposita nella porta vuota. Si passa direttamente al secondo tempo per vedere una risposta concreta dei gialloblù affidata a Pellegrini che con un gran tiro colpisce l’incrocio dei pali. Lo stesso Pellegrini viene stoppato da una grande parata di Albanesi. Al 21’ tocca a Vignati fare un bell’intervento su Campana. E’ il preludio al meritato pari del Serralta che giunge al minuto 22. Bel tiro di Bonci che finisce nel sacco. Adesso la gara è dalla parte ospite e, infatti, al 26’ bomber Nardi scappa sulla sinistra e va a siglare il vantaggio. Strada spianata per i gialloblù che tengono bene e gestiscono il prezioso minimo vantaggio che prende forma diversa allo scadere quando Bonci fugge in contropiede e segna il 3-1 che vale il prezioso successo e certifica l’impresa di un bel Serralta.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Ciriaco, Piccinini, Pellegrini, Dialuce, Moscoloni, Paciaroni, Bonci, Palazzesi, Nardi, Migliozzi, Malandra. All. Falsetti.

Roberto Pellegrino