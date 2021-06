Fiore all’occhiello: i sessant’anni del negozio “Ciciliani”

Sessant’anni e non sentirli! Parliamo del negozio “Ciciliani fiorista”, in via Mazzini, aperto il 2 giugno del 1961. E dunque oggi è anche il suo anniversario! Un giorno in cui, tra fiori e colori, riaffiorano – è proprio il caso di usare questo termine – tante emozioni, tanti bei ricordi di un’attività che non solo fa parte ormai del patrimonio produttivo di San Severino, ma rappresenta anche un punto di riferimento importante per cerimonie e momenti unici in cui regalare un fiore.

Aperto nel 1961 da Decio Ciciliani e sua moglie Lina, il negozio era inizialmente in via Eustachio. Poi, nel 1968, si spostò in via Mazzini dove ancora oggi si trova, affacciato su piazza Don Minzoni. Per anni è stato gestito da Pio e Paola; quindi, nel 2009 il testimone è passato alla loro figlia maggiore, Carla, la quale oggi tiene le redini dell’attività di famiglia.

Certamente, l’apporto di Gian Pio – dall’alto della sua esperienza – rimane fondamentale. Fu lui, assieme ad altri fioristi, a vincere la medaglia d’oro all’Euroflora di Genova 1996 con un lavoro dedicato alle Olimpiadi.

Ma quell’importante riconoscimento fu solo la punta dell’iceberg, la “ciliegina sulla torta”, che, allora come oggi, testimonia la qualità di una crescita professionale maturata nel settore.