Istituto “Bambin Gesù” in lutto: si è spenta suor Maria Donatella Ciucciomei

La comunità delle Suore convittrici del Bambin Gesù è in lutto per la scomparsa di suor Maria Donatella Ciucciomei, una delle “colonne portanti” dell’istituto settempedano. “Il Signore l’ha richiamata a sé – come scrivono nel manifesto funebre – all’età di 66 anni, dopo una vita donata per amore al servizio suo e dei fratelli”.

La celebrazione eucaristica in suffradio di suor Maria Donatella è prevista per sabato 27 gennaio, alle ore 10.15, al santuario della Madonna dei Lumi, partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”.

Le offerte ricevute durante le esequie verranno destinate alle missioni che le suore del Bambin Gesù gestiscono nelle Filippine.

Come noto, la congregazione delle Suore Convittrici del Bambin Gesù ha tagliato il traguardo dei 330 anni di vita a servizio della comunità locale e non solo. Venne fondata infatti da Margherita Teresa De Marchis il 9 novembre 1693.