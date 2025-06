San Severino vince. La prima edizione del torneo “Arena dei Comuni” svoltasi a Trodica va ai giocatori settempedani che nella finalissima superano il Tolentino per 5-4. Si conclude così nel migliore dei modi un torneo praticamente perfetto dei biancorossi che si sono resi autori di un cammino invidiabile e pieno di vittorie significative anche contro pronostico visti gli avversari incrociati lungo il cammino. Un elogio va rivolto a tutti i protagonisti che hanno saputo giocare da squadra vera mostrando grande intesa e determinazione ma anche qualità e tecnica. San Severino che come detto ha avuto la meglio nel derby sulla formazione cremisi al termine di una sfida avvincente, equilibrata, combattuta, divertente dove non sono mancate prodezze personali(tra parate e gol d’autore) e che è rimasta in bilico fino all’ultimo secondo. Finisce in trionfo per i ragazzi settempedani che giustamente al fischio finale festeggiano in campo la conquista dell’ambita coppa che finisce nelle loro mani più che meritatamente. Alla fine foto di rito per tutti compresa quella con gli organizzatori(enorme successo di pubblico con tribune del San Francesco sempre gremite) e con l’assessore allo sport del nostro comune, Paolo Paoloni, presente per tifare San Severino e coinvolto anche nelle premiazioni di rito nel post partita.

La cronaca

E’ il giorno della finale al torneo “Arena dei Comuni” e in campo si affrontano Tolentino e San Severino per una sfida molto attesa e sentita, C’è aria di derby. I cremisi schierano giocatori quotati (molti di Eccellenza) oltre a Palazzetti e Pagliari che quest’anno hanno indossato la maglia della Settempeda così come molti dei protagonisti dall’altra parte. I settempedani hanno qualche assenza (Romanski e Farroni sono out mentre Perez e Panichelli arriveranno solo per il secondo tempo), ma come sempre riescono a sopperire a qualche difficoltà con il collettivo e il gioco di squadra. Avvio delle ostilità all’insegna dell’equilibrio. Le due rivali si studiano e non rischiano nulla. I biancorossi si fanno preferire per una manovra veloce e lineare. Il primo squillo è di Rocci che scarica il destro in diagonale. Palo pieno. Nel finale di frazione ecco il meritato vantaggio del San Severino. Montanari esegue l’ennesimo tiro dalla distanza che Giustozzi respinge corto con Borioni pronto ad avventarsi sulla palla per poi scaraventarla in porta. E’ un Tolentino trasformato quello che si ripresenta in campo per la ripresa. La squadra cremisi alza i giri del motore e trova, in rapida successione, ben tre reti che capovolgono tutto: Tizi (votato mvp del torneo), Buresta e Moscati fanno 3-1. Sembra ora una finale tutta in salita per i biancorossi che però trovano forze e grinta per recuperare e anzi ribaltare il risultato. Si accende Dolciotti che prima accorcia con slalom e sinistro rasoterra a fil di palo e poi con un preciso assist per Rocci che infila in diagonale. Rimonta completata e subito allungo con un sinistro potente e preciso di Montanari. Siamo 4-3 e il Tolentino è costretto ancora una volta a forzare i tempi per recuperare. Viene espulso Perez (somma di ammonizioni) ed il finale si complica per San Severino ma ci pensa Fiecconi con una autentica invenzione a mettere il margine decisivo sui rivali: il pallone arriva al numero 10 che non ci pensa due volte e calcia di destro da metà campo cogliendo Giustozzi fuori dai pali con la traiettoria che è perfetta e che entra in mezzo ai pali. Una vera prodezza che vale a Federico il premio per il gol più bello dell’intero torneo. I biancorossi si chiudono con l’uomo in meno per tenere il prezioso vantaggio; cremisi tutti in avanti per tentare di rientrare in partita. Un guizzo di Rocchi dà speranza al Tolentino, ma non c’è modo e tempo per cambiare ancora le cose e così il match termina 5-4 per San Severino che può liberare tutta la gioia per il bel successo ed alzare al cielo la coppa per i vincitori.

Roberto Pellegrino