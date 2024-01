Fede e tradizioni: tanta gente alla Madonna dei Lumi e alla festa di Sant’Antonio

Due momenti di fede hanno caratterizzato la giornata di mercoledì 17 gennaio. Da un lato la festa della Madonna dei Lumi, dall’altro la ricorrenza di Sant’Antonio.

Sia al mattino, sia di pomeriggio le celebrazioni liturgiche hanno registrato una forte partecipazione di fedeli.

Alla Madonna dei Lumi il cardinali Edoardo Menichelli, affiancato da don Aldo Romagnoli, ha impartito anche il sacramento dell’Unzione degli infermi e alla messa del mattino hanno partecipato anche molti degli ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”.

Per Sant’Antonio invece è stata appositamente riaperta la chiesa in Cesalonga, vicino all’omonimo ponte. Padre Luciano Genga, nuovo parroco di San Lorenzo, ha officiato due messe durante le quali è stato consegnato ai fedeli presenti il pane benedetto e sono stati benedetti anche gli animali (cani, gatti, ma anche altri che, seppur in alcuni casi un po’ spaventati, sono comparsi tra i banchi o nel sagrato accompagnati dai loro padroni).

Per la riapertura la Polizia locale, prevedendo tanta partecipazione, aveva chiuso in entrata uno dei due lati della carreggiata dando la possibilità così di parcheggiare le numerose auto che hanno raggiunto la zona.