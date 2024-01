Le guardie venatorie trovano un serbatoio di eternit abbandonato in una pineta

Continuano i servizi di vigilanza delle guardie venatorie della Sezione provinciale Federcaccia di Macerata, coordinati dalla Polizia provinciale, su tutto il territorio maceratese. Durante questi controlli, nel territorio di San Severino, all’ interno di una pineta, è stato ritrovato abbandonato, nelle vicinanze di una strada, un serbatoio di eternit con problemi di inquinamento per il territorio circostante.

Come sempre è intervenuta prontamente la Polizia provinciale per gli adempimenti di competenza.

“Colgo l’ occasione – dice il presidente Nazzareno Galassi – per ringraziare le Guardie volontarie e la Polizia provinciale che con competenza e professionalità sono sempre presenti sul territorio per far rispettare le normative, finalizzate alla tutela del territorio e della fauna selvatica. Per eventuali segnalazioni è possibile chiamare tutti i giorni il coordinamento provinciale delle Guardie venatorie volontarie della Federcaccia provinciale di Macerata al numero 339 5981898 e la centrale della Polizia provinciale al numero verde 800216659, ai fini di un tempestivo intervento”.