Colleluce: festa per i 25 anni di professione religiosa di padre Alberto Do Santos

Si è svolta nei locali della parrocchia di San Giovanni, a Colleluce, la festa in onore di padre Alberto Do Santos in occasione del suo venticinquesimo anniversario di professione religiosa.

Padre Alberto, frate Cappuccino, da qualche tempo presente nel convento di San Severino, è originario del Brasile. Si trova in Italia dal 2019 e proviene dalla comunità di Offida.

È arrivato 5 anni fa nel nostro Paese in missione volontaria per restituire ciò che i missionari italiani hanno fatto anni addietro per il Brasile.

Un bel gesto di umanità e di fede.

I festeggiamenti organizzati dai tanti volontari della comunità parrocchiale di Colleluce, capitanati dall’instancabile Serenella Eugeni, sono iniziati subito dopo la messa delle 11.15. Hanno partecipato numerosi sacerdoti e religiosi.

È stato un momento di convivialità e di belle emozioni, accompagnato da cibi succulenti preparati con maestria.

Ha allietato la festa padre Luciano Genga con la sua chitarra coinvolgendo tutti i partecipanti.

Auguriamo a fra Alberto una serena permanenza a San Severino.