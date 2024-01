Il premio “Serraltano dell’anno” a Fabiana Carioli e Graziella Rapaccioni

Doppia premiazione, tutta al femminile, per il “Serraltano dell’anno”, riconoscimento ideato dal Comitato della frazione di Serralta.

Per il 2023 è stato assegnato a Fabiana Carioli e Graziella Rapaccioni, due vere “anime” nella vita di tutti i giorni dello splendido borgo sulle colline settempedane.

Graziella e Fabiana sono anche le catechiste di Serralta, adorate dai bambini.

Loro con tanto amore portano avanti questa attività e a settembre hanno organizzato anche una gita a Roma, in pullman, per partecipare all’udienza di Papa Francesco in Vaticano. Tanti parrocchiani hanno partecipato all’iniziativa.

Di recente, invece, hanno realizzato assieme ai bambini della frazione un presepe molto bello con rappresentanzioni di Serralta.

Alla cerimonia di consegna del premio, anticipato dall’arrivo di una Befana – calatasi dal campanile della chiesa del Torrone – hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei e i membri del Comitato, assieme a diversi cittadini e parrocchiani.