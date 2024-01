Località Biagi, recuperato il casale con la torre colombaia del ‘500

E’ tornata agibile una delle dimore storiche del territorio settempedano. Dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016, un casale con la sua torre colombaia risalente al ‘500 è stata completamene recuperata in località Biagi.

Il sindaco Rosa Piermattei, dopo aver ricevuto la dichiarazione da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà della chiusura del cantiere per la ricostruzione dell’immobile, ha dichiarato lo stesso di nuovo utilizzabile revocando l’Ordinanza di inagibilità con la quale ne aveva vietato l’accesso per motivi di sicurezza.

Per il recupero dell’edificio, che rientra nelle proprietà dell’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, l’Usr della Regione ha concesso un contributo pubblico.

A poche decine di metri si trova, come noto, anche l’ulivo ultracentenario in cui amava raccogliersi in preghiera la beata Francesca del Serrone.