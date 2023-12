Il mondo di Bike Zone gira a velocità vertiginosa, tanta è l’energia che ci mettono soci e responsabili dell’associazione, appassionati di bici e territorio. Oltre alla cena di fine anno, organizzata per il tradizionale scambio di auguri, sono sul “piatto” due iniziative: una in programma sabato 23 dicembre, una già svoltasi domenica scorsa a Colleluce.

Sabato 23 è previsto l’evento di natale (gratuito e aperto a tutti): Bike Zone e Trail Zone invitano tutti i tesserati e i simpatizzanti a radunarsi al rifugio Vallonica alle ore 11. L’arrivo è in autonomia sia per chi volesse raggiungere il rifugio a piedi o in bicicletta. Ad attendere i partecipanti ci sarà un ricco buffet offerto dall’associazione per brindare insieme alla chiusura della stagione 2023. Infoline: Gionata 338 816 8729 o Valerio 339 311 0930.

Domenica scorsa invece l’iniziativa è stata coordinata dal Trail Zone, di cui è responsabile Martina Cochi, la quale ha guidato il gruppo in questa uscita a piedi di 12 chilometri. Dopo il ritrovo al Castello di San Severino, i “camminatori” sono arrivati fino alla Cantina della Fattoria Duri di Colleluce, che ha preparato un ottimo aperitivo con degustazione dei propri vini. Quindi la salita fino al Castello di Colleluce, dove il Comitato locale presieduto da Serenella Eugeni ha accolto il gruppo con la consueta ospitalità.





Prima la visita guidata alla chiesa della frazione, poi un momento di ristoro con biscotti e vin brulè, oltre ovviamente a una camminata tra gli angoli più caratteristici della ristrutturata località settempedana.

Quindi il rientro a San Severino. Da parte degli organizzatori il ringraziamento a Dante Duri, titolare dell’omonima cantina, e al Comitato di Colleluce per la calorosa accoglienza.

Bike Zone e Trail Zone coglie l’occasione per augurare a tutti un buon Natale e un buon 2024, preannunciando fin d’ora tante altre iniziative per il nuovo anno.