San Severino diventa “Comune cardio – protetto”. Oltre ai defibrillatori già istallati, e presenti nei luoghi e nelle strutture maggiormente frequentate del centro urbano, altri tre Dae di ultimissima generazione, quindi completamente automatizzati e multilingue, sono stati consegnati all’Amministrazione locale grazie al progetto “Sos Cuore”, curato dalla cooperativa sociale Solution di Bolzano.

I tre defibrillatori sono stati posizionati, all’interno di tre appositi totem facilmente individuabili, in viale Bigioli, nei pressi dell’incrocio con via Eustachio, all’ingresso dei giardini pubblici del rione Settempeda, in via Padre Giuseppe Zampa, e lungo la Septempedana, all’altezza dell’incrocio con via Aristide Merloni, di fronte alla chiesa di Taccoli.

I macchinari salvavita sono stati acquistati grazie al contributo del Comune, dell’Auser e degli operatori economici del territorio. Ad aderire al progetto, insieme all’Amministrazione pubblica, sono stati Ottica Natalini Alberto, rosticceria trattoria Antiche Mura, Anibaldi Marmi, ferramenta Scai, Coar carpenteria metallica, gioielleria L’idea e la Forma, drink e snack Falcioni, dentista Carlo Bonifazi, officina Severini Marco, Futurinfissi, Euro.net, farmacia Kaczmarek, Bonci Srl, Edilcostruzioni, Petrocchi Lamiere, OK ferramenta, Bar dello Stadio, immobiliare S.S. Marche Casa, dentista Fabrizio Soverchia, Slash foodservice distributor, autocarrozzeria GestiCar, farmacia Lorenzetti, Mister Pizza, Novavetro, Tormatic, officina meccanica F.lli Scattolini Fabrizio e Michele, autofficina Broglietti Domenico, Gregorietti Edilizia, Abra Diamant, ristorante Oasi del Gusto, studio dentistico Paolo Pilato, F.R. Infissi Service, torrefazione Ascafé, Scatolificio Sios.

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti anche il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, l’assessore Michela Pezzanesi, il consigliere Alberto Capradossi, il comandante della Polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri e i rappresentanti del locale Comitato della Croce rossa italiana, i quali – il 3 febbraio 2024 – terranno un corso gratuito, aperto a tutti, per spiegarne meglio l’utilizzo. Chi vorrà iscriversi potrà farlo chiamando il numero di telefono 3334680268.