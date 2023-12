L’Unione montana di San Severino ha promosso, in collaborazione con l’area formazione di Legislazione tecnica, un corso modulare in aula di tre giornate dedicato al tema dei contratti e degli appalti pubblici dopo il Decreto legislativo 36/2023.

Lo scopo: spiegare, tra teoria e pratica, la programmazione, la progettazione, gli affidamenti, l’esecuzione e le modifiche introdotte, di recente, nel settore dei lavori pubblici.

L’iniziativa si è svolta giovedì 7 dicembre, nella prima giornata, al teatro Italia e proseguirà il 15 e il 19 dicembre.

Il corso è indirizzato a tutti i professionisti operanti a qualsiasi titolo nel settore dei lavori pubblici, sia impegnati in ruoli amministrativi sia impegnati in ruoli tecnici, e ha validità per la formazione degli Ordini sia degli Ingegneri che degli Architetti e pianificatori. Allo stesso partecipa la maggior parte dei professionisti impegnati negli uffici tecnici dei dodici Comuni dell’Unione montana.

Le lezioni in aula mirano a formare e a consolidare la preparazione delle figure professionali coinvolte a vario titolo nel settore degli appalti e dei contratti pubblici, fornendo una disamina completa e approfondita della nuova legislazione, della pratica e della giurisprudenza costantemente in evoluzione.

Dopo un preliminare modulo di inquadramento normativo, il corso proseguirà con specifiche sessioni dedicate a ciascuna fase della contrattualistica pubblica e ne affronterà, ricorrendo ad esempi, formulari e template, la declinazione in concreto e le situazioni di applicazione difficile o controversa.

A tenere il corso due relatori di rinomata competenza e con pluriennale esperienza nell’area tematica di riferimento: l’ingegner Michele Pompili e l’avvocato Giuseppe Imbergamo.

L’ingegner Pompili, dirigente dell’Area tecnica di Erdis Marche e dell’Area tecnica dell’Università Politecnica delle Marche, ha operato in diversi enti locali e svolto per oltre quindici anni la libera professione, occupandosi di appalti pubblici e ricoprendo l’incarico di responsabile unico del procedimento, progettista e direttore lavori.

L’avvocato Imbergamo è esperto in diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia e svolge attività di assistenza e consulenza legale in favore di pubbliche amministrazioni e operatori economici, assistenza giudiziale innanzi alle giurisdizioni amministrative e comunitarie nonché nell’ambito dei procedimenti davanti alle autorità amministrative indipendenti nazionali.