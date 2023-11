In occasione della Giornata nazionale delle cure palliative la fondazione “L’Anello della vita” ha organizzato per sabato 11 novembre una festa di “San Martino solidale” al teatro Feronia con la presentazione, a partire dalle ore 21, della commedia dialettale in due atti “Le care amiche” del gruppo teatrale “L’Alternativa”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.

Da martedì 7 novembre è possibile acquistare i biglietti in prevendita presso la Pro loco. Il biglietto unico solidale verrà venduto al costo di 20 euro. Gli incassi verranno devoluti alla fondazione “L’Anello della vita” onlus a sostegno del paziente e dei suoi familiari in hospice e a domicilio per le cure palliative e la terapia del dolore.

Sul palco Giulia Menghi (Memetta), Carlo Francucci (Nicò), Nicola Cassarino (Roberto), Francesca Vasquez (Selenia), Silvana Massi (Ginetta), Lucia Soverchia (Niculina), Gabriella Cordiali (Elvira), Lucilla Pizzi (Silvana), Edoardo Merlini (Righetto) e Graziano Rapaccioni (Armando). La regia è di Maria Cristina Perticarari, aiuto regia Adriano Rocci.