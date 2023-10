A margine dell’incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico “Divini”, organizzato dal Comando provinciale della Guardia di Finanza in occasione della Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti, il Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, accompagnato dal sindaco Rosa Piermattei e dal dirigente scolastico Sandro Luciani, ha fatto visita al cantiere della nuova scuola di viale Mazzini i cui lavori continuano a subire, da tempo, gravissimi rallentamenti per una serie infinita di vicissitudini nonostante i continui solleciti da parte degli amministratori locali.

Lo scorso fine settimana il primo cittadino settempedano è tornato ad avere un colloquio anche con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli, al quale ha chiesto ragione dell’ennesimo fermo del cantiere ricevendo rassicurazioni sulla ripresa delle opere.

Nella sua visita il Prefetto ha prima visionato l’Aula magna, inaugurata a giugno del 2021, e poi ha voluto prendere personalmente visione dello stato del cantiere delle nuove strutture che dovrebbero prendere il posto del vecchio edificio abbattuto subito dopo le scosse di terremoto del 2016.

Il rappresentante dello Stato sul territorio ha incontrato anche la ditta che sta eseguendo le opere e i tecnici della Provincia, ente proprietario dell’Itts “Divini” che è una scuola secondaria di secondo grado.