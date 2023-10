Sabato 14 ottobre si è svolta nella Sala Aleandri l’assemblea per il tesseramento 2023 e per la riapertura del Circolo settempedano del Partito Democratico. Occasione di incontro e confronto per iscritti e simpatizzanti, con la partecipazione del segretario provinciale Angelo Sciapichetti, del vice segretario provinciale Claudio Cavallaro e di Francesco Borioni, consigliere comunale di San Severino.

Al centro del dibattito sono stati i temi legati alle problematiche locali con analisi e riferimenti anche alla politica generale, in particolare alle difficoltà della sanità regionale illustrate da Raffaele Consalvi, membro della direzione provinciale del Pd.

Dopo la partecipata discussione, l’assemblea ha individuato nell’avvocato Giovanni Chiarella il futuro segretario del Circolo e Mirta Ramaccini quale responsabile della tesoreria.

La campagna di tesseramento per il nuovo Pd di Elly Schlein ha preso quindi il via e proseguirà anche nei prossimi giorni. A breve si svolgerà un’assemblea di tutti gli iscritti presso la storica sede del Pd settempedano, durante la quale verranno eletti i componenti del direttivo che andranno ad affiancare il segretario e il tesoriere nella gestione della locale sezione.