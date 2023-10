Mondo del motorismo in lutto a San Severino per la scomparsa del 72enne Icilio Caciorgna che amici e conoscenti conoscevano come Egidio. Sofferente da tempo per una terribile malattia che ha affrontato costantemente con coraggio e determinazione, Caciorgna si è spento nella giornata di sabato, circondato dall’affetto dei propri cari: la moglie Natalina, la figlia Stefania, il nipote Ludovico e le tre sorelle Luciana, Silvana e Giannina.

Profondo conoscitore dei motori Guzzi, è stato un punto di riferimento certo per gli appassionati di Moto Guzzi che ricorrevano a lui per risolvere qualsiasi problema meccanico. Aveva anche partecipato a diversi raduni di moto d’epoca, spesso con un esemplare unico di moto sidecar della Wehrmacht con tanto di canna di mitraglietta sul lato passeggero.

I funerali di Caciorgna si terranno lunedì 16 ottobre, alle ore 15.30, nella chiesa di San Domenico, partendo dalla sala del Commiato “Il Tempio degli Angeli” di via D’Alessandro.

Lu.Mus