La Settempeda cade in casa conoscendo così la prima sconfitta stagionale al cospetto di un Porto Recanati corsaro che si impone con il minimo scarto (0-1) compiendo una bella impresa che vale il primo successo in campionato dopo due pareggi consecutivi. Finisce male, dunque, il secondo impegno di fila al “Soverchia” per i biancorossi che cedono nel finale a un’invenzione del temuto Pantone che si conferma cecchino infallibile e pagando a caro prezzo una disattenzione fatale nell’azione del gol decisivo, ovvero una ripartenza a campo aperto subita con l’uomo in meno (espulso Lazzari) che sa di beffa e di inaccettabile errore che a conti fatti costa un ko pesante. Resta rammarico e delusione in casa biancorossa per non aver mantenuto un pareggio che poteva tornare utile vista la situazione creatasi (in certi casi vale la pena accontentarsi…) e per non essere stati cinici in alcune occasioni (vedi la palla gol fallita da Castellano a metà ripresa).

C’è da dire però che i locali dopo un primo tempo sufficiente, nella frazione successiva sono piano piano calati tanto da andare in sofferenza soprattutto a centrocampo (fase di non possesso) tanto d rischiare in qualche circostanza (bravo Caracci con alcuni interventi importanti). Dalla parte ospite invece c’è giustificata felicità e soddisfazione per i tre punti colti e bisogna dire che la vittoria può starci per una squadra che si è presentata con dei valori importanti (ottimo Moretti in mezzo al campo), molto organizzata e capace di fare un secondo tempo autoritario che ha dato valore e sostanza al risultato finale favorevole. Adesso per la squadra di Ferranti c’è da affrontare una settimana impegnativa, visto che mercoledì arriverà il Caldarola per la Coppa e poi sabato si andrà in trasferta a Camerino.

Insomma, servirà dare un segnale e cercare un pronto riscatto.

La cronaca

Terza giornata di campionato e secondo impegno di fila tra le mura amiche per una Settempeda che cerca conferme e possibilmente un altro pieno di punti. Di fronte un Porto Recanati che è squadra temibile e ben strutturata che spera nel primo acuto di stagione. Tra i biancorossi di casa nessuna novità rispetto all’undici di sette giorni prima; per gli arancioblu ospiti c’è la miglior formazione possibile (3-5-1-1). Giocatori chiamati ad uno sforzo supplementare per il gran caldo, ma i ritmi sono apprezzabili fin dai primi minuti. Regna equilibrio che Petrini (6’) cerca di spezzare con un destro a giro diretto sotto la traversa che Caracci alza in corner con una parata bella e difficile. Al quarto d’ora primo tentativo biancorosso con Quadrini su punizione con palla alta non di molto. Al 21’ si vede Pantone che si muove in area e calcia rasoterra: destro debole e centrale. Castellano si mette in azione con due iniziative simili concluse entrambe con tiri di sinistro che finiscono alti. Al 39’ parte Quadrini da metà campo, scambio con Castellano e sulla palla di ritorno destro di prima intenzione con palla sulla parte alta della traversa e poi sul fondo. Passa un minuto e Meschini apre a destra per Castellano che mette giù, converge in area e calcia ancora con il sinistro con pallone alto di poco. L’avvio di secondo tempo del Porto Recanati è convinto e di personalità tanto da portare (4’) al termine di una azione corale Agostinelli all’affondo a sinistra con tiro che si ferma sull’esterno della rete. Al 6’ Castellano non riesce a girare davanti alla porta un buon pallone messo dentro da Marcaccio. E’ solo un break per i locali che soffrono la manovra dei ragazzi di Degano che fanno girare palla bene e sono pericolosi come al 20’ quando i due neo entrati costruiscono una buona trama: cross da destra di Leonardi e tocco al volo di Guercio che Caracci alza sopra la traversa con un riflesso determinante. Sugli sviluppi del corner mischia sotto porta che vede Marcaccio opporre il corpo al tiro di un avversario da pochi passi. Al 23’ enorme chance per la Settempeda: Sfrappini (da poco in campo per Meschini) recupera palla in difesa e sul prosieguo dell’azione riesce a lanciare in profondità Castellano che parte sul filo del fuorigioco arrivando a tu per tu con Piangerelli che gli respinge il destro con il corpo. Mancato il vantaggio, i biancorossi vedono compromettersi il match due minuti dopo quando Lazzari è costretto a stendere Agostinelli appena fuori area tanto da beccarsi il cartellino giallo che è il secondo della sua partita e quindi rosso e doccia anticipata. Mister Ferranti corre ai ripari: fuori una punta, Cappelletti, dentro un terzino, Tabarretti (modulo 4-3-2). La Settempeda si difende stringendo i denti senza rinunciare a provarci come al 40’ quando Montanari calcia una punizione da destra con pallone che spiove in porta con Piangerelli che devia in angolo con l’aiuto della traversa. I locali sembrano voler provare a vincere stazionando nella metà campo avversaria, ma questa generosità viene pagata a caro prezzo. Minuto 42. Un disimpegno impreciso consegna palla al Porto Recanti che può ripartire in contropiede trovando la difesa settempedana scoperta e piazzata male tanto che Pantone è libero sulla destra dove riceve il passaggio e in corsa trova una palombella di destro che scavalca Caracci e gonfia la rete. E’ il gol decisivo che vale per i rivieraschi tre punti preziosi e condanna la Settempeda al primo ko del torneo.

Il tabellino

SETTEMPEDA-PORTO RECANATI 0-1

RETI: 42’st Pantone

Formazioni

SETTEMPEDA: Caracci, Lazzari, Montanari, Dolciotti, Marcaccio, Tacconi, Meschini (15’ st Sfrappini), Quadrini, Cappelletti (27’ st Tabarretti), Castellano, Eclizietta (37’ st Gianfelici). A disp. Bartoloni, Codoni, Copani, Gega, Ronci. All. Ferranti

PORTORECANATI: Piangerelli, Ciminari (15’ st Leonardi), Angelici, Moretti (46’ st Toresani), Donati, Camilletti, Giri (12’ st Guercio), Petrini, Ferro (32’ st Sampaolesi), Pantone, Agostinelli. A disp. Mosconi, Guzzini, Boccanera, Perini, Sgolastra. All. Degano.

ARBITRO: Sabbouh di Fermo

NOTE: espulso al 25’ st Lazzari per doppia ammonizione. Ammoniti Lazzari, Marcaccio, Leonardi, Sampaolesi. Angoli: 3-3. Recupero: pt 1’, st 4’

r.p.