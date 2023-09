Padre Luciano Genga è il nuovo Guardiano del santuario di San Pacifico. Il suo insediamento coincide con la festa dedicata al co-patrono della nostra città (vedere articolo a parte), in programma domenica 24 settembre.

Proveniente dal “Santissimo Crocifisso” di Treia, fra Luciano è già molto conosciuto in città. Prima di indossare gli abiti dei Frati Minori era un vigile del fuoco impegnato ogni giorno in prima linea in quella che può comunque essere considerata una missione altrettanto importante.

Padre Luciano, oltre a prendere parte al pellegrinaggio a piedi che, come vuole la tradizione, in occasione della festa di San Pacifico parte alle ore 6.30 dall’edicola votiva dedicata a questo uomo di chiesa e di fede nel rione Settempeda, celebrerà la messa delle 18.30 a San Pacifico.

Alle ore 9 sarà invece il cardinale Edoardo Menichelli ad officiare una messa, mentre alle ore 11.30 ci sarà la cerimonia con il sindaco e le altre autorità cittadine alla presenza di padre Simone Giampieri, ministro provinciale dei Frati Minori.