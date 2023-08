Beatrice e Giuseppe sono marito e moglie a tutti gli effetti, anche civili, dopo la cerimonia che hanno voluto fare all’Hospice di San Severino, dove lei si trova ricoverata. Sono insieme da lungo tempo e vivono a Marciano, legati da un Amore con la “A” maiuscola che non ha conosciuto ostacoli e che, anzi, si è rafforzato col passare degli anni. In passato si erano uniti in matrimonio con rito ortodosso; ora hanno voluto compiere anche il rito civile per sentirsi ancor più vicini, un tutt’uno.

Giuseppe Fiori e Beatrice Sulma Seitour l’avevano programmato da tempo, ma fino a venerdì scorso non erano riusciti a concretizzare il loro desiderio. Poi il fatidico momento è arrivato e ha portato gioia nel cuore degli sposi e di chi ha avuto la fortuna di stargli accanto, come i testimoni Roberta Salvatori, Francesca Prosperi, Loredana Menichelli e Giulio Borzi.

Il rito civile è stato officiato da Giovanni Giuliani, responsabile dell’Ufficio servizi demografici del Comune di San Severino.

Giuseppe è un gran lavoratore; Beatrice ha origini argentine, ama l’arte (è anche una brava pittrice) e i mercatini. E’ stata un’operatrice sanitaria, gran lavoratrice pure lei. Oggi combatte contro una grave malattia, e lo sta facendo con grande forza e coraggio, sapendo di avere sempre al fianco il suo Giuseppe.