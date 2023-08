Mercoledì 9 agosto, unica tappa italiana dello show dell’artista Mafalda Minnozzi “A Napoli, porto dell’anima”. La straordinaria interprete della musica di casa nostra, cresciuta in città ma poi volata con la sua brillantissima carriera in Brasile, Stati Uniti e in altri Paesi del mondo, racconterà Napoli con le sue melodie, le sue armonie, le sue storie d’amore e di passione che parlano al cuore della gente perché espressione di colori, suoni e ritmi che superano ogni barriera linguistica.

Il concerto, in programma a partire dalle ore 21.15 nel piazzale degli Smeducci, a Castello al monte, sarà un appassionante viaggio alla scoperta della canzone popolare napoletana: dalle villanelle con sapore di madrigale alla ritmica battente della tarantella fino alla poesia delle sue serenate.

Intimo e leggero, drammatico e nostalgico ma anche divertente ed ironico, il repertorio dello show proporrà temi immortali con originali arrangiamenti jazzistici e una coinvolgente interpretazione vocale che esalterà la tradizione e l’identità musicale di Napoli, apprezzata in tutto il mondo.

Mafalda Minnozzi nel corso della sua lunga carriera ha fuso il suo virtuosismo vocale con il jazz, il samba e le altre culture musicali con le quali è venuta a contatto per creare uno stile unico che l’ha proiettata in una dimensione internazionale. Il canto napoletano fa parte integrante di tali culture.

Da oltre 35 anni si muove, da protagonista, nel triangolo musicale che unisce New York, São Paulo e Milano.

Vanta migliaia di esibizioni in festival e rassegne in vari Paesi del mondo, prestigiose collaborazioni con artisti come Milton Nascimento, Dave Liebman, Leny Andrade, Guinga, Lucio Dalla, Joe Locke, Don Byron, Doug Beavers, Will Calhoun e molti altri; ha fatto parte del cast di popolari programmi televisivi (Uno Mattina – RaiUno) e radiofonici (Stereonotte Brasil – Rai Radio1) e ha realizzato 20 Cd, 2 Dvd e innumerevoli colonne sonore di film e serie televisive come cantante e compositrice. La sua più recente produzione discografica è l’album “Cinema City” che ha concorso ai Grammy Awards 2023 ed è dedicato ai maestri Rota, Morricone, Cipriani, Mancini, Rustichelli, Rascel e Califano, autori delle colonne sonore più celebrate del cinema italiano.

La pubblicazione di un nuovo album fortemente ispirato alla bossa nova con nuove illustri partecipazioni è attesa per il mese di settembre.

Sul palco dello show tutto settempedano, promosso dal Comune e dalla Pro loco, Mafalda sarà accompagnata da Paul Ricci ed Antonino De Luca.