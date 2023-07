Il Comune ha iniziato i lavori di rifacimento del piano viabile e di regimazione delle acque superficiali della strada comunale per la frazione di Straccialena.

Le opere, che consisteranno nella riasfaltatura della strada, sono finanziate con i fondi del Piano complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub misura A4 infrastrutture e mobilità linea di intervento 5 per “Investimenti sulla rete stradale comunale”, per un importo complessivo di circa 400 mila euro.

Il cantiere è stato affidato all’impresa Edil Asfalti di Camerino.

L’ufficio Manutenzioni del Comune si occuperà di tutti gli aspetti tecnici.