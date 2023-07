Il governatore del Distretto 2090 del Rotary, Aldo Angelico, insieme al presidente del Club territoriale, Giorgio Zaganelli, è stato ricevuto in visita dal sindaco di San Severino, Rosa Piermattei.

Ad accompagnare il presidente del Distretto, che raccoglie circa 70 sezioni del Rotary di Marche, Abruzzo, Molise e Umbria, c’erano il suo assistente, Gionata Lacchè, e una piccola delegazione di cui facevano parte, oltre al presidente Zaganelli e a sua moglie, anche l’avvocato Marco Massei, la segretaria del sodalizio, Fabiola Menichelli, e l’addetta stampa, Carla Passacantando.

Nel pomeriggio il governatore Aldo Angelico ha tenuto un incontro con il direttivo presso il teatro Feronia per conoscere l’attività programmata per la nuova annata rotariana e, in serata, ha salutato i soci del Rotary Club di Tolentino – San Severino nel chiostro di San Domenico.