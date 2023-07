Incidente stradale, oggi pomeriggio intorno alle ore 14.30, in viale Giacomo Matteotti all’altezza dell’ingresso del giardino pubblico “Giuseppe Coletti”.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, una Fiat Sedici di proprietà del Comune di Matelica, che procedeva in direzione della stazione ferroviaria, è entrata in collisione con un fuoristrada Jeep Patriot, che percorreva la stessa strada in direzione opposta.

Lo scontro ha fatto ribaltare il primo dei due mezzi, guidato dal primo cittadino matelicese Massimo Baldini che viaggiava da solo ed era diretto verso la sede dell’Unione montana. Per lui, fortunatamente, solo ferite lievi anche se i soccorritori hanno preferito trasferirlo all’ospedale di Camerino per controlli.

Illeso il conducente dell’altro mezzo, un settempedano.

Sul posto, insieme alla Polizia locale, anche un’ambulanza e i vigili del fuoco.