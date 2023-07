Novità per “Una Piazza da Cinema”, la rassegna di cinema all’aperto promossa da Comune e Cinema San Paolo.

Il film di apertura, “La stranezza”, in programma stasera (giovedì 6 luglio), è stato rinviato per maltempo a domenica 9 luglio, sempre alle 21.30 e a ingresso libero.

Per venerdì 7 luglio, invece, è confermato il cartoon “Peter Pan va sulla luna” di Ali Samadi Ahadi, una fantastica storia animata per tutta la famiglia.

Peter, seguendo le orme del padre, è un timido nerd appassionato dello Spazio. Quando si accorge che Anne, la sua pestifera sorellina dotata di una fervida immaginazione, è scomparsa improvvisamente nel bel mezzo della notte, preoccupato, parte subito alla sua ricerca.

Catapultato magicamente nel misterioso campo stellato, scopre che Anne è stata rapita e tenuta prigioniera dal malvagio uomo luna. Rendendosi conto di non averla mai veramente ascoltata, di quanto abbia dato per scontato i sentimenti che lo legano a lei e quanto il suo affetto sia più immenso dell’intero universo, Peter per salvarla, dovrà andare fin sulla luna facendo squadra con un bizzarro “dream team” di improbabili eroi della via lattea: l’uomo del sonno che soffre di narcolessia per deformazione professionale, gli spiriti della natura e ronzolino, che al primo spavento si finge morto.

La rassegna prosegue giovedì 13 luglio con la commedia “10 giorni senza mamma”, che va a sostituire la pellicola “Tre di troppo”, inserita nel cartellone.

Poi, giovedì 20 luglio sarà la volta de “Il grande giorno”, mentre giovedì 27 luglio ci sarà “Mixed by Erry”. Infine, giovedì 3 agosto “Il principe di Roma”.