Dall’ex presidente del Consiglio comunale di San Severino, Ostilio Beni.

Mi viene da commentare due opere pubbliche molto sentite e utili per i concittadini settempedani che stanno segnando il passo, e non si capisce quando mai verranno realizzate.

La prima è la “bretella” San Severino – Tolentino: se ne parla da svariati anni, ma stando alle dichiarazioni di persone informate questa volta ha (aveva) una copertura finanziaria capace di realizzare l’opera. Ci è stato detto che una cospicua somma è stata dirottata su un’altra strada della nostra provincia perché la nostra via di comunicazione non era cantierabile.

Mi sorgono due domande.

1. Perché la nostra intervalliva non era cantierabile a differenza delle altre sempre della stessa provincia?

2. Era proprio necessario prendere questa somma dalla ‘nostra’ partita quando l’attuale Governo nazionale fa fatica a spendere i soldi del Pnrr?

Altro argomento è la costruzione della sede dell’Itts “Divini”, scuola che ha dato lustro e occupazione alla città, diventando punto di riferimento per tanti studenti della provincia. Ebbene abbiamo letto in questi giorni che la ditta incaricata di costruire l’edificio sta abbandonando il cantiere.

Credo che sia più che necessario che il presidente del Consiglio comunale di San Severino convochi un Consiglio comunale aperto in modo che l’Amministrazione comunale dia conto ai cittadini sullo stato dell’arte e sui motivi dei ritardi di entrambe le opere.

All’assise è necessario che intervengano i consiglieri regionali del territorio e i parlamentari della zona, cosicché i cittadini che hanno argomenti nel merito possano intervenire per chiedere conto e dare eventuali suggerimenti per superare gli ostacoli.

Il Consiglio comunale è necessario che voti una risoluzione che impegni i consiglieri regionali e i parlamentari ad adoperarsi per portare a completamento la scuola e la strada in tempi certi, magari facendo anche un ipotetico cronoprogramma.

Questo impegno dei nostri rappresentanti è un atto dovuto perché gli stessi, oltre a venire a chiedere i voti alle elezioni, si debbono ritrovare anche quando ci sono problemi da risolvere per il bene della città.

Ribadisco che entrambe le opere sono vitali per la sopravvivenza della città. E quando dico sopravvivenza non esagero, perché attualmente molti giovani se ne stanno andando e restano soprattutto gli anziani, tant’è che negli ultimi anni gli abitanti della città sono parecchio diminuiti e se non si pongono gli argini questo spopolamento continuerà.