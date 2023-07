Nel prossimo week end si svolgerà lo Scorpionstreffen. Nei giorni 7 e 8 luglio è previsto il raduno che chiamerà a raccolta un gran numero di motociclisti per l’edizione numero 33 e sarà come al solito Serralta ad ospitare l’evento presso il campo sportivo “Palazzesi”.

Organizzatore il biker group settempedano dei “The Black Scorpions” in collaborazione con la Polisportiva Serralta e con il locale Comitato di frazione.

Appuntamento ormai classico dell’estate per chi ama le moto e che va avanti da tantissime stagioni. Parteciperanno centauri da tutta Italia e da gran parte d’Europa per una due giorni a tutto gas e non solo. Birra a volontà, divertimento, musica live e cibo non stop per i due giorni dell’evento, compresa la tanto attesa cena a base di pesce.

Ci saranno stand con tantissimi gadget a tema. Insomma, la solita grande festa per gli amanti delle due ruote. Il programma dello Scorpionstreffen: si inizierà dal pomeriggio di venerdì (ore 16,30) con il giro in moto per le vie di San Severino con sosta per l’aperitivo offerto dalla Slash srl; quindi serata di apertura che andrà avanti fino a tarda ora e poi sabato la giornata conclusiva.

Altro appuntamento tradizionale quello con la musica live. Sul palco saliranno per questa edizione 2023 ben quattro band: venerdì il “Palco laboratorio Musicale”, gruppo civitanovese di rock and roll, e i “Seal Appeal”, gruppo jesino di musica rock; sabato i “Five Hundred Horse Power”( 500HP), gruppo vicentino di musica heavy metal, e i 50Celt, gruppo fermano di musica celtica in versione rock.

r. p.