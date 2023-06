Buongiorno,

volevo segnalare che nei giorni scorsi l’impresa incaricata alla costruzione della scuola e della palestra Itis “Divini” di San Severino sta caricando e spedendo altrove le attrezzature di cantiere. Oltretutto, a breve, smonterà anche la gru istallata per la costruzione della scuola. Questo non è un buon segnale e la cosa è particolarmente preoccupante per la cittadinanza.

Siamo di fronte ad uno scenario già visto per il precedente appalto e all’ennesimo fallimento della burocrazia che dovrebbe gestire questo bene pubblico fondamentale per il futuro dei nostri giovani?