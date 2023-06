Passaggio del martelletto per il Rotary di Tolentino alle Terme Santa Lucia. Al medico Stefano Ferranti di Foligno subentra l’imprenditore edile Giorgio Zaganelli di San Severino che assume la guida del Club dal primo luglio 2023 fino al 30 giugno 2024.

Zaganelli ha annunciato che il prossimo 11 luglio ci sarà la visita del governatore a San Severino, mentre il 25 luglio la festa d’estate. Allo stesso tempo è stata presentata la nuova t-shirt con il logo del Rotary Tolentino.

Nel corso della serata il presidente uscente, Stefano Ferranti, ha illustrato i momenti più importanti dell’anno rotariano che si chiuderà il 30 giugno, consegnando il Paul Harris Fellow, il riconoscimento più ambito nel Rotary, all’allenatore Fabrizio Castori per i suoi valori tecnici e soprattutto per quelli umani che lo hanno sempre contraddistinto nel corso di tutta la sua lunga carriera e proprio per questo è amato e apprezzato sia dai suoi giocatori che dalle tifoserie dove ha allenato.

Il Paul Harris Fellow, inoltre, è stato attribuito anche al past president Ovidio Ciarpella e al socio Iole Rosini. Ad ogni socio, inoltre, è stato consegnato il ‘’Rotary news’’, il giornale del Rotary Tolentino, e un’opera realizzata da Silvana Di Vora, consorte di Stefano Ferranti.