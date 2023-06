Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Tiziana Gazzellini, ha partecipato a Bruxelles a una “tre giorni” organizzata dal Partito europeo dei conservatori riformisti. Oltre un centinaio gli amministratori pubblici giunti da tutta Europa, in particolare dall’Italia.

“L’incontro – spiega Tiziana Gazzellini – è stato promosso per incentivare la conoscenza dei fondi strutturali europei e creare un network di amministratori locali che possano avvicinare le istituzioni europee a quelle territoriali, cominciando dai Comuni attraverso chi ricopre ruoli di rappresentanza, sia in maggioranza che all’opposizione”.

Per la provincia di Macerata, oltre alla Gazzellini, hanno partecipato i rappresentanti di Fratelli d’italia Francesco Pacetti, consigliere comunale a Cingoli, Raffaele Anselmi, consigliere comunale a Monte San Martino, e Gemma Cerresi, assessore comunale a Corridonia.

L’iniziativa si è sviluppata tramite una serie di appuntamenti istituzionali, all’interno del Parlamento europeo, con la delegazione di Fratelli d’Italia.

Panel di approfondimento e discussione sia politici che tecnici hanno permesso di analizzare le “migliori pratiche” e le esperienze più virtuose portate da diverse regioni europee, cercando di mettere a punto strategie utili per intercettare sempre più risorse europee. Poi ci sono stati incontri sul Pnrr e sugli altri fondi comunitari destinati a tutti i Paesi del continente, non solo all’Italia. Infine, un importante vertice istituzionale per creare un vero e proprio network che consenta agli amministratori locali di mettersi in rete per condividere progetti e vie di accesso ai finanziamenti.

L’evento è stato organizzato e coordinato dal segretario del partito Ecr, l’onorevole Antonio Giordano, presente anche il vice presidente del gruppo, Nicola Procaccini.