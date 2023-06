Grande festa per il settantesimo compleanno di Alvaro Zura Puntaroni. Domenica 4 giugno la comunità di Taccoli, insieme a molti amici e conoscenti, si è riunita nei locali parrocchiali, al riparo dalla pioggia che imperversava fuori. I festeggiamenti sono stati aperti dal parroco Don Donato che, nel formulare i migliori auguri a nome di tutti i presenti, ha elogiato Alvaro per la sua disponibilità e per la precisione che ha nella cura della chiesa.

Alvaro aveva già anticipato, nei giorni precedenti, che non avrebbe voluto alcun regalo per sé, ma solo offerte da devolvere all’associazione “Sorrisi per l’Etiopia Onlus”. Questa associazione si sta impegnando a sostenere una delle zone più povere dell’Etiopia, il Wolayta; tra i numerosi progetti portati avanti ci sono “Un mattone per la scuola di Lenda”, “Medicinali per la clinica di Kenafa”, “Una pecora” alle famiglie più povere.

Dal 2006 ad oggi la generosità di tanti ha permesso di realizzare grandi progetti per una popolazione che vive in povertà estrema.

Alcuni numeri: più di 2.600 bambini aiutati, circa 4.800 medicinali consegnati, oltre 15 mila indumenti donati, due scuole costruite.

L’associazione “Sorrisi per l’Etiopia Onlus” può essere sostenuta in vari modi, tra i quali una donazione diretta, con una firma “5xMille” e con altre modalità che possono essere consultate sul sito “sorrisiperletiopia.it”.