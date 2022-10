In serie C maschile la Sios Novavetro vince il derby e aggiunge altri 3 punti in classifica dopo quelli della prima giornata. Una partita lunga, caratterizzata da diversi errori, che hanno permesso agli avversari del Caldarola Volley di accaparrarsi il secondo set e di rischiare di fare il colpaccio. La superiorità nella rosa settempedana, però, ha permesso alla squadra di coach Pasquali di rimanere ancorata alla partita nelle difficoltà e di battere il chiodo nei momenti più opportuni, riuscendo a vincere 3-1 con i parziali di 25-17, 21-25, 25-21 e 25-13. L’appuntamento è per sabato prossimo quando verrà affrontata la seconda trasferta dell’anno contro l’Aurora Volley Appignano.

Vincono anche le ragazze della Tormatic San Severino, sempre in serie C.

Nella sfida contro la Junors Pallavolo Ancona si assiste a una gara caratterizzata da alti e bassi per le nostre giocatrici, le quali, nonostante tutto, riescono a tenere alta la concentrazione e a portare a casa il bottino pieno con un bel 3-0. Ottima la gestione della neo palleggiatrice settempedana Drapelli, che manda in tilt la squadra ospite e si prende il premio di Mvp!